Zwart kruispunt aan Euroshop wordt veiliger dankzij centrale, én met verkeerslichten geregelde, in- en uitrit

Roeselare Stem op je favoriet voor de publieks­prijs van Junior Stadsdich­ter 2023

Later deze maand wordt bekend gemaakt wie Abel Vanneste opvolgt en zich straks de 7e Junior Stadsdichter van Roeselare mag noemen. Alvast 388 kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar waagden hun kans en stuurden een gedicht in rond het thema vriendschap. Het brede publiek krijgt nu evenwel nog tot maandagavond 23 januari de kans om te stemmen voor de publieksprijs. Vier gedichten komen hiervoor in aanmerking: ‘Beste vrienden’ van Marley Fiefvez, ‘Eén plus één is één’ geschreven door Nora Lefevere, ‘Vriendschap’ neergepend door Finn Provoost, het titelloos gedicht van Anna Deketelaere en ‘Vriendschap’ geschreven door Pauline Vannnieuwenhuyse & Fatima Sow. Alle geselecteerde gedichten kan je nalezen op https://jeugd.roeselare.be/wedstrijd-junior-stadsdichter-2023. Via dezelfde website kan je je stem uitbrengen op je favoriet.

14:54