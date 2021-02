Zware uitslaande brand in Roeselare: rookpluim tot kilometers ver te zien

De brandweer werd rond 14.15 uur opgeroepen voor een zware brand in de Hoge-Barrierestraat in Roeselare. Toen de hulpdiensten aankwamen, sloegen de vlammen al door het dak van een loods. Het dak stortte even later in, de brandweer is nu volop aan het blussen. Hoe de brand is ontstaan, is voorlopig nog onduidelijk.