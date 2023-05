Zware straf zonder advocaat, vrijspraak met advocaat: dronken man met fiets aan de hand pleegde geen vluchtmisdrijf

Tat­too-artiesten Inksane in de prijzen op Antwerp Internatio­nal Tattoo Convention

De Antwerp Tattoo Conventionstaat op de kaart als de grootste tattoo-beurs van het land. In Antwerp Expo verzamelden afgelopen weekend zo’n 200 artiesten die hun kunnen met elkaar maten in een competitie. “Op zondag werd er gestreden om vijf titels”, weet Tom Vansteeland van Inksane.”Onze artiesten hebben fantastisch gepresteerd. Kam Azt pakte niet één, maar twee prijzen: Best of Neo-Traditional en de meest prestigieuze award van de wedstrijd zijnde Best of Show. Olga Sergeeva behaalde op haar beurt de tweede plaats behaald in de categorie Cover-Up. We zijn super trots op hen beiden.”