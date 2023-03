Zware neerslag en overwegend bewolkt weer in Roeselare vanochtend

Gezocht: speurneu­zen voor paaszoek­tocht

RSL Op Post organiseert op woensdagnamiddag 5 april een paaszoektocht voor kinderen tot 12 jaar en hun (groot)ouders. In groepjes trek je op speurtocht door Roeselare. Lukt het om onderweg de opdrachten te maken? Dan volgt er op het einde een lekkere verrassing. Het start en het einde liggen aan RSL Op Post langs de Brugsesteenweg. Starten kan tussen 13.30 en 15 uur. De activiteit is gratis, maar vooraf inschrijven is een must. Dat kan via https://welzijnswijzer.roeselare.be/kalender.