Zwangerschapswinkel Mamado heropent in Noordstraat: “Meer dan genoeg ruimte voor mama’s met kinderwagens”

“We hebben mooie tijden gekend in de Wallenstraat, maar het pand werd eenvoudigweg te klein”, vertelt Lies. “Hier kunnen we onze klanten ten minste alle comfort bieden. Per slot van rekening krijgen we veel jonge mama’s over de vloer met een buggy. In de vorige winkel was dat af en toe wat behelpen, maar hier hebben we heel bewust veel ruimte open gelaten. Zelfs de pashokjes zijn groot genoeg om er met een buggy in te rijden.”