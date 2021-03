Zwalpende cafébaas moet auto laten staan, wacht even en rijdt dan toch weer weg… in de armen van de politie

Roeselare Zorgheldin­nen AZ Delta voeren actie op Internatio­na­le Vrouwendag

11:33 De Zorgheld(inn)en van AZ Delta lieten maandagochtend, op Internationale Vrouwendag, de spierballen rollen voor meer rechten voor de vrouwelijke werknemers. Aan de personeelsingang van de ziekenhuiscampus in Rumbeke organiseerden ze een ludieke actie. “Acht op tien van de zorghelden is vrouw. Zij doen de slechtst betaalde jobs en zijn ondervertegenwoordigd in management- en directiefuncties”, zegt spoedarts Nathalie Eggermont. “In België bestaat er nog steeds een loonkloof van 24 procent. Vrouwen werken meer deeltijds, vaak om te kunnen zorgen voor anderen. Daardoor hebben ze ook lagere pensioenen. In ons land moet één vrouw op drie leven met een pensioen van minder dan 750 euro. De coronacrisis heeft de traditionele rolpatronen bevestigd en we zagen ook het geweld op vrouwen en femicides stijgen.” In de aanloop van Internationale Vrouwendag organiseerde het Collecti.e.f 8 maart een bevraging bij het personeel. “Daaruit kwam een top vier van eisen: : meer handen aan bed, pensioen op 60 jaar, minimumloon van 14 euro per uur en invoering van de 30 urenweek”, gaat spoedverpleegkundige Ann Decroos verder. “Die zetten we vandaag in de kijker. Alle werknemers kunnen op de foto met hun favoriete eis en met die foto’s maken we slingers die straks een plekje krijgen in de inkom van de verschillende campussen van AZ Delta.” De actie werd bovendien ondersteund door vakbonden ACV Puls, ABVV-BBTK en ACLVB.