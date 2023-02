Zwalpend over de weg, met twee vrienden als passagier: alcoholslot voor hardleerse jonge vrouw

C.H. werd op 28 augustus vorig jaar in Roeselare opgemerkt door de politie toen ze al zwalpend over de weg reed. Even later reed de vrouw uit Izegem ook veel te snel: 110 in zone 70. De politie probeerde haar staande te houden maar H. reageerde niet op de blauwe zwaailichten en de sirene van het interventievoertuig. Uiteindelijk ging ze dan toch aan de kant en stelden de verbalisanten vast dat ze te veel had gedronken: 1,29 promille. In haar auto zaten twee passagiers, vrienden van de bestuurster.