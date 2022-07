Zwalpend betrapt op dag dat hij z’n rijbewijs behaalt: vijftien dagen rijverbod

De politie zag op 20 november vorig jaar langs de Westlaan in Roeselare een jongeman op een bromfiets die zwalpte over de weg. Toen hij aan een kruispunt stopte voor het rode licht, kwam M.V. net niet ten val. De politie greep in. De jongeman moest aan ademtest afleggen. Daaruit bleek dat hij 1,33 promille alcohol in het bloed had. En dat uitgerekend op de dag waarop hij z’n rijbewijs had gehaald. De rechter veroordeelde V. tot een rijverbod van 15 dagen, een boete van 800 euro en het opnieuw afleggen van zijn theoretisch examen.