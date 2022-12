Zuster Hilda is 102: “Het geheim? Tevreden in het leven staan”

De jarige zuster werd geboren in Roeselare op 29 december 1920 als Maria Santy, als jongste in een gezin van zes. Met het zicht en het gehoor gaat het wat minder, maar verder is ze nog in prima mentale en fysieke gezondheid. En ze heeft bovendien een ijzersterk geheugen. “Ik ben in 1943 ingetreden bij de Zusters van Liefde in Roeselare”, vertelt ze. “Eerst gaf ik twee jaar les in Moeskroen, daarna stond ik negen jaar voor de klas in Pervijze en tussen 1959 en 2000 zat ik in Alveringem. Daar was ik eerst lerares en later directrice van de lagere school. Op mijn tachtigste ben ik teruggekeerd naar Roeselare om er van wat rust te genieten.”