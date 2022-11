Zuidstraat volgende week deels dicht voor sloop Zuidpand

Rumbeke Renovatie en uitbrei­ding sporthal Onze Kinderen loopt vertraging op

Dan toch nog geen sport- en spelplezier deze herfstvakantie in de sporthal Onze Kinderen in Rumbeke. De grondige renovatie en uitbreiding van de sporthal, die eigendom is van de vzw Onze Kinderen maar op lange termijn gehuurd wordt door stad Roeselare, moest normaal achter de rug zijn maar de werken lopen vertraging op. “We worden geconfronteerd met een vertraagde levering van een aantal materialen zoals bijvoorbeeld de optrekgordijnen waarmee de hal in compartimenten opgedeeld zal kunnen worden en ook de materialen voor de sportvloer”, weet sportschepen José Debels (CD&V). “Op vandaag zijn die laatste ondertussen geleverd, maar door het regenweer bleek de ondergrond dan te vochtig om die sportvloer te kunnen aanleggen. Volgende week staat er opnieuw een meeting hieromtrent op de planning. We mikken op een ingebruikname van de vernieuwde sporthal in de kerstvakantie.”

