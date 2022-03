Zuidpand wordt tegen oktober met grond gelijk gemaakt

Het bombastische Zuidpand staat al een hele tijd leeg en dat zorgt geregeld voor overlast. Zo namen krakers hun intrek in de vroegere bowlingzaal in de kelder. Dat is binnenkort verleden tijd, want het Zuidpand ruimt plaats voor een gloednieuwe en gezinsvriendelijke groene woonsite. “Iedereen kent het Zuidpand”, vertelt projectverantwoordelijke Wim Liebaut. “Niet zozeer om wat het nu is, maar om wat het vroeger was. Oudere mensen kennen vast de Grand Bazar uit de jaren ’60 nog, jongere generaties kennen het gebouw dankzij de vroegere bowlingzaal in de kelder of de vele winkels erboven. Als je vandaag naar het Zuidpand kijkt, dan zie je een reusachtig zwart gebouw met een heel gesloten, anoniem karakter. Dat zal in de toekomst helemaal veranderen.”