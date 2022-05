Zomervakantie in zicht, ook Wiebelweek Nederlands en Zomerspurt komen er opnieuw aan

Kinderen en jongeren die thuis weinig Nederlands spreken, kunnen in Roeselare tijdens de zomervakantie leuke activiteiten combineren met het oefenen van hun Nederlands. Dat via de Wiebelweek Nederlands en Zomerspurt. Beide worden georganiseerd kort voor de start van het nieuwe schooljaar, van 16 tot 24 augustus. De Wiebelweek Nederlands is er voor kinderen van de lagere school, Zomerspurt richt zich op jongeren van 12 tot 20 jaar. Voor beide organisaties zijn het aantal plaatsjes beperkt. Tijdig inschrijven is dus belangrijk. Voor de Wiebelsweek kan dit via https://www.roeselare.be/vrije-tijd/spelen-en-vakantiewerking/wiebelweek-nederlands, inschrijven voor Zomerspurt gebeurt via https://www.roeselare.be/formulier/inschrijving-zomerspurt-2022.