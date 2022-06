Zomerspeelplaats krijgt smotspot met gratis zonnecrème

De zomervakantie wordt vrijdag afgetrapt en voor Groen-raadslid Bert Wouters was dit reden genoeg om tijdens de gemeenteraad te informeren naar wat de plannen van de stad zijn met de speelpleinwerking in combinatie met mogelijke tropische temperaturen. “Ouders die hun kind volledig roodverbrand of met een zonneslag terugkrijgen, zullen waarschijnlijk niet happy zijn. Heeft de stad een plan klaar om in te grijpen indien nodig? Hebben de verschillende speelpleinwerkingen voldoende schaduwruimte ter beschikking? Andere maatregelen?”, vraagt Wouters zich af. Jeugdschepen Matthijs Samyn (CD&V) laat weten dat er altijd zonnecrème aanwezig is op de speelpleinwerkingen en tijdens de zomerkampen. “De kinderen worden ook voldoende ingesmeerd. We voorzien daarnaast ook op een speelse manier impulsen om ervoor te zorgen dat de kinderen voldoende drinken en dus voldoende vocht binnen hebben. Verder verdelen we zonnepetjes, organiseren we extra momenten in de schaduw of worden extra speelzones in de schaduw voorzien. Nieuw dit jaar is de ‘smotspot’, een paal met gratis zonnecrème aan de zomerspeelplaats op het Stationsplein. Ook aan de skatecontainer is er gratis zonnecrème, net zoals in de preventiebox ‘Hou je maten in de gaten’ en tijdens sportactiviteiten.”