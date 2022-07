Zomerse orgelbespelingen in Oekense Sint-Martinuskerk

Lichtervelde Test de nagelnieu­we Lichter­veld­se skeelerrou­te

Sport Midwest maakt werk van een netwerk van skeelerroutes. In een eerste fase worden deze zomer al enkele routes uitgerold in een testfase. Dat is alvast het geval in de gemeente Lichtervelde waar je op kleine wieltjes een route van 10,3 kilometer kan afleggen. Die brengt je onder meer naar de Huwijnsbossen, verschillende hoeves, de Heihoek, ijshoeve De Bossneppe, enkele kapellen,… De route is hier te vinden . Deze kaart kan je afdrukken, openen in de RouteYou app of een GPX downloaden voor op je gps. Als je bovendien na het afleggen van de route de bevraging invult, maak je kans op een Kadobon van Lichtervelde.

