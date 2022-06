Zomeren in De Kleiputten

Wil je de zomer passend inzetten? Zin om in De Kleiputten te komen genieten van het genereus rondgestrooide daglicht? Dan is de open natuurwandeling die op zondag 19 juni in het natuurreservaat georganiseerd wordt door Natuurpunt Mandelstreke en Stadlandschap West-Vlaamse hart iets voor jou. Natuurgidsen Johan en Piet leren je er oudervogels van allerlei pluimage herkennen, vertellen meer over welke zangers hun lentezang nog eens overdoen om een tweede broedronde in te zetten en wijzen je zeker en vast ook op de groene kikkers die, tussen hun kwaakconcerten door, proberen laagvliegende libellen te verschalken. De wandeling is bedoeld voor volwassenen en gezinnen met kinderen. Plaats van afspraak is de parking langs de Babilliestraat en er wordt gewandeld van 10 tot 13 uur.