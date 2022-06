Zomerbar brengt vanaf vrijdag familiale sfeer en vaarplezier naar Roeselaars stadspark

Roeselare Geen zin om boodschap­pen te doen? Deliveroo levert ze voortaan aan huis binnen 30 minuten

Roeselarenaars kunnen vanaf nu niet alleen beroep doen op Deliveroo om een maaltijd aan huis te laten leveren, maar ook voor boodschappen. De bezorgdienst bundelt hiervoor de krachten met de Carrefour Express Roeselare op de Meensesteenweg. Later volgen mogelijk ook andere winkels. “Dankzij dit nieuwe partnerschap kunnen we de Roeselarenaars binnen amper 30 minuten een enorm gamma producten aanbieden, zonder dat hij of zij de minste moeite hoeft te doen”, aldus Rodolphe Van Nuffel, woordvoerder van Deliveroo.

