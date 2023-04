Zoektocht naar uitbaters zomerse pop-upinitiatieven gaat verder

Lotto Volley League Matthijs Verhanne­man en Roeselare knokken zich voorbij Maaseik: “Beste manier om knop om te draaien”

Amper twee dagen na de finale van de CEV Cup moest Roeselare de wei in tegen Maaseik. In die bijzonder korte tijdspanne was het een kunststukje om zich mentaal en fysiek op te laden voor een krachtmeting tegen de grootste titelconcurrent. Met een felbevochten 3-1-winst werd de topweek in Roeselare met een positieve noot afgesloten.