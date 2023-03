Zoektocht naar lekkerste soep van Roeselare tijdens Krottegemse Lentedrink

Voyeur (47) begluurt tienerkop­pel­tje in kleedhok van Center Parcs: “Hij probeerde nog snel zijn spiegeltje weg te gooien in een vuilnisbak”

Een 47-jarige man uit Roeselare moet 1 jaar in de gevangenis na voyeurisme. J.M. werd in Center Parcs in De Haan betrapt toen hij een minderjarig koppeltje begluurde in hun kleedhokje. “Ik laat me begeleiden voor m’n seksverslaving. Wat kan ik nog meer doen?", vroeg de man zich bij de rechter af. Maar de beklaagde had toen al zijn eigen ruiten ingegooid.