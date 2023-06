Zo wil jarige Roeselaarse club postzegels verzamelen weer hip en trendy maken: “Street art in de kijker zetten”

Flinke brandscha­de in garagebox: bewoonster en schoondoch­ter gieten emmers water naar binnen

Een bewoonster van de Seringenstraat in Roeselare en haar schoondochter hebben woensdagmiddag alert gereageerd toen ze merkten dat er brand was uitgebroken in een garagebox. Even later kwam de brandweer ook ter plaatse en was het vuur onder controle.