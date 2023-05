Zo VeloVeilig is Roeselare: lees hier het fietsrapport van uw gemeente

Binnenkijker Onze woonexpert bezoekt 3 alternatie­ve woningen voor een klein budget: “Voor ons ‘tiny house’ van 55.000 euro hoefden we geen lening aan te gaan”

De huizenprijzen zijn hoog, de rentes op woonleningen stijgen. Het is niet voor iedereen evident om een eigen woning te kopen. Gelukkig zijn er alternatieven voor wie om budgettaire (of ecologische) redenen liever op een kleiner oppervlak woont. Onze woonexpert Björn Cocquyt ging in 2020 op bezoek bij drie pioniers, met respectievelijk een tiny house, een zorgwoning en een woonwagen. “De kans dat we nog terugkeren naar een klassiek huis is vrij klein.”