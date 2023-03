Zo goed als helder weer in Roeselare vanochtend

LOTTO VOLLEY LEAGUE Sterk Roeselare gunt Menen geen set

Niet al teveel problemen voor Roeselare -dat nog op een Europese roze wolk zat- op bezoek bij de buren van Menen. Kukartsev liet zich weer op alle vlak opmerken, Menen had receptioneel alle moeite van de wereld om overeind te blijven. In de tweede set boden de troepen van Depestele iets meer weerwerk dankzij de opslagen en de aanvallen van Capet. Wanneer Kukartsev twee keer niet tot scoren kwam, dwong Menen zowaar uit het niets een setbal af. De thuisspelers begonn en nadien met de daver op het lijf te spelen en verprutsten de kansen vakkundig. De schrik die Roeselare opdeed transformeerde zich in gezonde agressie op het parket. Kukartsev rolde met een sterke opslagreeks de rode loper uit voor zijn ploeg.