Zin in een kleintje met stoofvleessaus? De laatste échte frietkoten van de Mandelstreek

Uit onderzoek van hr-dienstenbedrijf Acerta blijkt dat maar 7 procent van de werknemers weer voltijds naar kantoor wil terugkeren. Nu thuiswerk niet meer aanbevolen is op de coronabarometer, is telewerken minder vanzelfsprekend dan de voorbije twee jaar. Maar kan je baas je verplichten om naar kantoor terug te keren? En hoe benader je je werkgever het best als je toch thuis wil werken? Jobat.be geeft advies.

