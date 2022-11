Zilverbergkoor en Laudato Si zetten muziek uit de film- en musicalwereld centraal tijdens dubbelconcert

Roeselare En toen was het plots -99 graden op de Roeselaar­se Grote Markt

Moet je vandaag nog in de omgeving van de Roeselaarse Grote Markt zijn? Duffel je dan maar meer dan warm in. Als we de buitenthermometer van de plaatselijke apotheek mogen geloven is het er momenteel namelijk -99 graden Celsius. Dat is zelfs kouder dan in het Siberische dorpje Oymyakon, dat bekend staat als de koudste permanent bewoonde plaats op aarde, waar de temperatuur ooit tot maar liefst 77 graden onder nul zakte. “Maar zo koud is het hier helemaal niet”, lacht de apotheker als we hem contacteren. “Er is iets fout met de software van mijn buitenthermometer en af en toe geeft die een totaal foute temperatuur aan. Ik moet dringend contact opnemen met de verantwoordelijke firma. Al is het best wel grappig. Klanten spreken me er regelmatig over aan.” Je mag dus gerust die muts en handschoenen nog even in de kast laten hoewel het vandaag wel iets frisser is dan de voorbije zachte herfstdagen.

