Zie je dit verkeersbord op een Roeselaars kruispunt? Dan mag je als fietser voortaan rechtsaf door het rood

RoeselareRoeselare rust 15 kruispunten binnen de kleine ring uit met het zogenaamde B22 verkeersbord. Dat bord wijst er op dat fietsers op deze kruispunten, zelfs als het verkeerslicht op oranje of rood staat, ongestraft rechtsaf mogen fietsen. Dit op voorwaarde dat ze voorrang verlenen aan voetgangers of andere weggebruikers. “Het gaat om een ingreep die de doorstroming voor fietsers op een veilige en duidelijke manier verhoogt”, aldus mobiliteitsschepen Stefaan Van Coillie (C&V).

Met de Velodroom #VANRSL zet Roeselare al enkele jaren stappen in de richting van een stad waar het veilig en aangenaam fietsen is. Nieuwste initiatief ten voordele van de fietser is het invoeren van het veilig rechtsaf door rood voor de fietsers. “Soms sta je als fietser lang te wachten voor het rode licht”, vertelt schepen Van Coillie. “Door aan 15 kruispunten het verkeersbord B22 te bevestigen, krijgen fietsers voortaan aan een verkeerslicht uitgerust met dit verkeersbord de mogelijkheid om altijd, en dus ook als een verkeerslicht op oranjegeel of rood staat, rechtsaf te fietsen, op voorwaarde dat ze voorrang verlenen aan voetgangers of andere weggebruikers.”

Het eerste bordje werd dinsdagmorgen geplaatst op het kruispunt van de Meenseheirweg en de Koning Albert I-laan.

Voorwaarden

De nieuwe regelgeving geldt enkel voor fietsers en dus niet voor bromfietsen van eender welke klasse. Bovendien duiken de verkeersbordjes niet aan alle met verkeerslichten uitgeruste kruispunten op. “Uit veiligheidsoverwegingen worden de bordjes enkel geplaatst wanneer de fietser na het rechtsaf afslaan op een fietspad terecht komt op de dwarsweg. Dus ook niet als ze afslaan op een fietssuggestiestrook. Bovendien mag er ook geen sprake zijn van rechtstreekse conflicten met onder andere in- of uitrijdende voertuigen op de hoek van het kruispunt of aanliggende ventwegen. De 15 lichtengeregelde kruispunten waar voortaan rechtsaf door rood geldt, zijn straten met veel fietsverkeer waar weinig of geen conflicten zijn met andere weggebruikers en fietsers op een veilige manier door het rood kunnen fietsen.”

Schepen Van Coillie toont wat voortaan mag. Rood, maar een B22-bord? Dan mag je als fietser rechtsaf.

Waar?

Maar zijn de verkeersbordjes concreet te vinden en mag je dus als fietser ondanks het rode licht toch rechts afslaan? Op de kruispunten van de Iepersestraat en de Westlaan, van de Mandellaan met de Mandeldreef en de Beverseaardeweg, van de Mandellaan en de Ardooisesteenweg, de Mandellaan en de Beurtkaai, de Mandellaan en de Trakelweg, de Koning Albert I-laan en de Vijfwegenstraat, de Koning Albert I-laan met de Meenseheirweg en ’t Hof van ’t Henneken en de Vierwegstraat met de Zwaaikomstraat. “De verkeersbordjes zullen op termijn ookverschijnen aan de kruispunten van de Diksmuidsesteenweg met de Westlaan en op het kruispunt van de Mandellaan en de Ardooisesteenweg, an de kant van het centrum”, aldus de schepen. “Hier wachten we echter voorlopig nog even mee gezien de heraanleg van zowel de Diksmuidsesteenweg als de Ardooisesteenweg. We willen op vandaag geen verwarring zaaien.”

De Fietsersbond Roeselare is alvast enthousiast over het initiatief. “We juichen het rechtsaf door rood voor fietsers zeker toe. Het is een goeie stap in de richting van meer fietscomfort”, klinkt het. “Het is wel belangrijk dat de verkeersbordjes enkel op punten geplaatst worden waar er geen conflicten mogelijk zijn. Het is een goeie eerste stap want de automobilisten moeten ook nog kennismaken met de borden.”

Het B22 verkeersbord

Schepen Stefaan Van Coillie stelde het rechtsaf door rood voor fietsers voor aan het kruispunt van de Meenseheirweg en de Koning Albert I-laan.

Schepen Stefaan Van Coillie stelde het rechtsaf door rood voor fietsers voor aan het kruispunt van de Meenseheirweg en de Koning Albert I-laan.

Het eerste bordje werd dinsdagmorgen geplaatst op het kruispunt van de Meenseheirweg en de Koning Albert I-laan.

Schepen Stefaan Van Coillie stelde het rechtsaf door rood voor fietsers voor aan het kruispunt van de Meenseheirweg en de Koning Albert I-laan.