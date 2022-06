Zeven jaar oude quad gestolen uit loods: eigenaar looft beloning uit

De diefstal dateert van zondag maar werd pas maandag opgemerkt. “Mijn quad, een Yamaha Grizzly 700, stond gestald in de loods bij onze woning langs de Rennevoordestraat in Oekene, vlakbij Den Roobaert en dus op de grens met Sint-Eloois-Winkel”, vertelt Jonas. “De dader moet iemand zijn die dat weet. Misschien ben ik wel gevolgd of zo. Het lijkt er erg op dat dit een gerichte diefstal was. Op het eerste gezicht werd niks anders gestolen uit de loods.” Jonas hoopt dat iemand iets verdachts heeft opgemerkt en dat nu kan linken aan de diefstal van zijn vierwieler. “Ik heb er in ieder geval een beloning voor over, voor wie mijn quad terugvindt.”