Zeven jaar nadat zondvloed Groenparkwijk onder water zette, is aanleg bufferbekken eindelijk gestart: “Buren zetten hun meubels nog steeds omhoog”

Tom en Kim blazen leegstaand café Verne nieuw leven in als gastrobar Verne: “Geen vaste menu’s, maar sharingcon­cept in lossere sfeer”

Tom Desmet (43) en zijn echtgenote Kim Verhaeghe (37) openen deze zomer in het pand van café Verne op de hoek van de Blekerijstraat en de Kermisstraat een nieuw restaurant. Het koppel, dat twaalf in Torhout restaurant Puur Genieten runde, is van plan er een sfeervolle gastronomische bar van te maken met sharinggerechtjes en een seizoensgebonden kaart.