Zeven bestuurders moeten hun auto (even) aan de kant laten staan

Er werden 129 bestuurders gecontroleerd. Zes van hen moesten voor 3 of 6 uur hun rijbewijs inleveren omdat ze net iets te veel hadden gedronken. Eén iemand was bijzonder stevig onder invloed, zijn rijbewijs werd ingetrokken voor 15 dagen. Tijdens de controles werden 2 wagens geïmmobiliseerd omdat ze bestuurd werden door iemand zonder rijbewijs. De automobilisten in kwestie kunnen hun wagen pas terugkrijgen op vertoon van een geldig rijbewijs, dat ze wel eerst nog moeten behalen, of als ze kunnen bewijzen dat hun wagen is verkocht. 6 fietsers zonder fietslicht werden beboet, 5 wagens waren niet in orde met de aansprakelijkheidsverzekering. Daarnaast werden nog een handvol andere inbreuken van allerlei aard vastgesteld.