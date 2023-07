Zes Michelinsterren op je bord: sterrenchefs Tim Boury en Viki Geunes bundelen krachten voor unieke gastronomische beleving

Zelfde wijk, zelfde verwarming, maar ander bedrag op eindfac­tuur: “We hebben zelf alles bijgehou­den en vergeleken”

Een hogere energiefactuur in de bus krijgen dan je buren even verderop, terwijl je even veel verbruikt? Het lijkt onwaarschijnlijk, maar op de grens van Hooglede met Roeselare is het realiteit. In de nieuwe wijk Schaerkehoek moeten de Hoogledenaars bij leverancier Veolia meer betalen voor hun energie dan hun Roeselaarse buren die bij Fluvius zitten. De bewoners weigeren de eindafrekening te betalen.