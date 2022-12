Zes maanden met uitstel voor muilezel voor fraude via WhatsApp: “Was echt de taal van mijn zoon”

“Mijn zoon stuurde me plots via een ander nummer via WhatsApp dat zijn gsm stuk was en in de problemen zat”, vertelde een slachtoffer tegen de rechter. “Hij schreef ook precies zoals mijn zoon en was in de volle overtuiging dat hij het was. Hij had dringend 1.000 euro nodig, en dat heb ik dan ook overgeschreven. Pas later had ik door dat het vals was.” Ook een ander slachtoffer schreef 3.123 euro over. Dat geld kwam terecht op de rekening van een 23-jarige jongevrouw uit Roeselare. Zij erkende dat ze haar bankkaart ter beschikking had gesteld van anderen die haar hadden gecontacteerd via Snapchat. “Ze zou daarvoor 200 euro krijgen, maar kreeg dat nooit”, zegt het Openbaar Ministerie. De rechter verklaarde ook 5.000 euro vermogenswinst verbeurd. Aan de slachtoffers moet ze in totaal zo’n 1.500 euro schadevergoeding terugbetalen.