Zes maanden effectief voor onverbeterlijke dief na inbraak in vzw De Lochting

De man brak op 26 oktober vorig jaar binnen in de gebouwen van vzw De Lochting langs de Oude Stadenstraat in Roeselare. Daar opende hij een kluis, nam zich iets te eten en te drinken, en bracht vernielingen aan. Björn C. werd herkend op de veiligheidscamera’s en kon zo geïdentificeerd worden. Volgens de Lochting stak er in de kluis wellicht zo’n tien euro. “Hij heeft inderdaad ingebroken, nam er iets te eten en te drinken, maar heeft absoluut geen geld gestolen”, pleitte zijn advocaat. Hij was recent ontslagen uit het bedrijf en was daar verbolgen over. Hij wilde er vernielingen aanrichten, wat natuurlijk een zeer domme beslissing was. Het was hem allemaal even teveel geworden en hij kampte met frustraties.” De man is lang geen onbekende voor politie en gerecht. Hij liep al maar liefst 25 veroordelingen op voor de politierechtbank en 12 veroordelingen voor diefstallen. De man hoopte om voor deze feiten een werkstraf te kunnen uitvoeren. Maar daar ging de rechter dus niet op in. Hij milderde de gevorderde celstraf van 18 maanden wel tot 6 maanden effectief.