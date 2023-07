Zekeringkast vat vuur: bewoonster gealarmeerd doordat tv plots uitvalt

Feestco­mité doet Beitem feesten met Remorke Rock

Feestcomité Beitem maakt zich op voor een nieuwe editie van Remorke Rock. Achter de kerk van Beitem, die na de zomer de deuren opent als gemeenschapszaal Beythem Kerke, pakken zij op zaterdag 8 juli opnieuw uit met hun gratis festivalletje. Ze wisten hiervoor drie bands te strikken. Opener van dienst is Work in Progress die om 19 uur met covers er meteen de sfeer moet inbrengen. Om 21 uur is het de beurt aan Bruges Swan Patrol die Beitem aan het rocken wil krijgen. Tot slot palmt Lesco om 23 uur het podium in. Deze partyband staat garant voor pop- en rockmedleys.