Ze verloor dit jaar beide ouders aan corona, nu is ook uitbaatster Tina (41) van bekende zaak Ticano overleden

Volleybalteam Knack Roeselare, waar Tina een hevig supporter van was, meldt het overlijden van de vrouw op de clubwebsite. Tina Lammens stierf vorige donderdag, nadat ze al ruim in het maand in het ziekenhuis verbleef. In tegenstelling tot haar ouders, Marie-Claire Helmans (55) en Norbert Lammens (65), stierf ze niet aan de gevolgen van corona. De uitbaters van kledingzaak Ticano overleden in het voorjaar van 2020. Daarop besloot Tina om het levenswerk van haar ouders verder te zetten en de winkel over te nemen. Halfweg dit jaar kwam ze op die beslissing terug omdat de dood van haar ouders te zwaar doorwoog. Samen met haar partner Björn Vandermeersch zou ze kiezen voor een nieuwe uitdaging, in Limburg. Het noodlot besliste er nu anders over. Naast haar partner laat Tina ook twee pluszonen na. De uitvaartdienst vindt plaats in familiekring.