Zaakvoerder Barias schrijft boek over verpakken en brengt het aan de man in... een voedingsverpakking

Roeselare Door stormen gesneuvel­de bomen worden vervangen

De stormen Franklin en Eunice betekenden in Roeselare het einde van veertien bomen. Groen-raadslid Steven Dewitte wou tijdens de gemeenteraad graag weten of deze gecompenseerd zullen worden door gelijkaardige exemplaren. Schepen Michèle Hostekint (Vooruit) gaf hem een positief antwoord. “We willen deze bestuursperiode honderdduizend nieuwe bomen planten. Ook willen we de bestaande bomen optimaal verzorgen. De bomen die verloren gingen door het stormweer zullen we vervangen door nieuwe bomen in de buurt. Dit doen we zoals steeds onder het motto de juiste boom op de juiste plek. Het soort boom en de omvang hangt dus af van de beschikbare ruimte.”

29 maart