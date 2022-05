Yens laat vervolg op Mol-banaantje tattoëeren tijdens podcast: “Die kleine vriendschapsbanaan alleen was wat ‘lame’, niet?”

Yens liet de tattoo zetten door de Roeselaarse artiesten van Inksane in Antwerpen, tijdens de podcast ‘Gossip Guy’ van Ender Scholtens. Die podcast is razend populair. Op Instagram heeft Scholtens ruim 26.000 volgers en op Tiktok halen zijn filmpjes bijna twee miljoen likes. In coronajaar 2020 maakte hij een podcast met onder meer Marc Van Ranst, maar ook Sieg De Doncker, Jamie-Lee Six en Acid kwamen al bij hem langs. Voor zijn recentste aflevering strikte hij Yens van De Mol, de man die tijdens de finale aan het kortste eind trok.

Volledig scherm Yens en Ender © Inksane

Na een gesprek over de opmerkelijke kledingstijl van Yens vroeg Ender naar zijn tattoo van de banaan. “Zo van die vriendschapstattoo’s, waarbij iedereen hetzelfde zet, vind ik eigenlijk best een beetje lame”, aldus Yens. “Daarom dat ik het idee had om er een groente naast te laten zetten. Liefst een groente die de banaan aanvalt. Met dat voorstel ben ik naar de tatoeëerder gestapt en hij stelde voor om voor een wortel te gaan. Een prima idee en zo is dat ontstaan.”

Triomferende wortel

Maar Ender had een verrassing in petto voor Yens. Een vervolg voor die tattoo, die meteen tijdens de opname gezet zou worden. Het ontwerp? Een triomferende wortel boven een verslagen banaan. Yens was meteen dolenthousiast. De Roeselaarse tattoo-studio Inksane, die ook een vestiging heeft in Schoten, was ter plaatse en voerde die taak prompt uit. “We stonden al langer in contact met Ender, maar het was wachten op een goeie gelegenheid voor een samenwerking”, zegt Tom Vansteeland van Inksane.

Quote Door de toevoeging van de wortel maak je er een geheel eigen, uniek verhaal van. Een uitstekend idee.” Tom Vansteeland, Inksane

“Diezelfde dag (de podcast staat sinds gisteren online, maar de opnames waren vorige donderdag, nvdr.) hebben we trouwens ook Michiel Van De Weert onder handen mogen nemen. Ook Michiel was al te gast in ‘Gossip Guy’. Hij is een progeriapatiënt en een heel grote fan van Dragon Ball Z. Wat ik zelf vind van de nieuwe tattoo van Yens? Door de toevoeging van de wortel maak je er een geheel eigen, uniek verhaal van. Dat is een uitstekend idee.”

Het volledige filmpje bekijken kan op Youtube.

Lees ook