Yemina en Tomas heropenen kleinste restaurant van de stad: “In Alto brengen we Europese gerechten met wereldse invloeden via een vast menu”

Roeselare Oekraïens gastar­tiest Inksane in de prijzen op Internatio­nal Brugge Tattoo Convention

Dmitry Khmarsky (36), Oekraïens gastartiest van de Roeselaarse tattoo studio Inksane, is afgelopen weekend in de prijzen gevallen op de International Brugge Tattoo Convention. “Dit helpt wel om even alle ellende in mijn thuisland te vergeten”, reageert Dmitry.

26 september