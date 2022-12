Yachaira (23) organiseert dansworkshops ten voordele van slachtoffers zware woningbrand: “Ik moet iets doen. Zij zijn alles kwijt”

Roeselare Club Roeselare annuleert eindejaar­stor­nooi door vrieskou

Club Roeselare heeft met spijt in het hart beslist om hun eindejaarstornooi, dat op 17 en 18 december zou georganiseerd te worden in het Rodenbachstadion, af te gelasten. Nochtans was het tornooi met 52 ingeschreven ploegen volzet.

