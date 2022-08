WZC De Waterdam neemt 36 extra kamers in gebruik: “Mogelijks krijgen die in de toekomst een andere bestemming”

RoeselareDe Waterdam maakt zich klaar voor de toekomst. Dinsdag stelde het Roeselaarse woonzorgcentrum het project Upkitchen voor, 36 extra kamers waar de bewoners van het vroegere Ter Dreve een nieuwe thuis vinden. Die laagbouw wordt dit najaar gesloopt. Grote vraag is of Upkitchen ook in de toekomst gebruikt zal worden als rusthuiskamers. “De kamers zijn multifunctioneel inzetbaar. Bijvoorbeeld ook als zorgflats of studio’s voor jongeren onder begeleiding’, weet Bart Wenes, voorzitter van zorgbedrijf Motena.

WZC De Waterdam is in volle transformatie. Dat is noodzakelijk door de plannen van zorgbedrijf Motena om het naastgelegen WZC Ter Berken eind 2024 te verlaten en te verkopen aan Scholengroep Sint-Michiel. “De 90 bewoners zullen een stek krijgen in onze woonzorgcentra De Waterdam en Sint-Henricus in Rumbeke”, weet voorzitter Bart Wenes. In Sint-Henricus zijn de bouwwerkzaamheden in volle gang, en ook De Waterdam wordt aangepast met het oog op extra bewoners.

36 kamers

Eerste realisatie is de zogenaamde Upkitchen of vier extra verdiepingen die gebouwd werden bovenop de vernieuwde grootkeuken van het WZC aan de Drafstraat. “Upkitchen is goed voor 9 kamers en één ruime badkamer per verdieping”, vertelt Wenes. “In totaal dus 36 kamers. Die nieuwbouw moesten we optrekken omdat we tegen eind jaar de laagbouw van De Waterdam, ook wel gekend als het vroegere Ter Dreve, slopen en we de bewoners liever niet tijdelijk onderbrachten in containers. Daarentegen konden zij eind juni verhuizen naar hun nieuwe stek in de Upkitchen.” “Hierbij hebben we rekening gehouden met zowel de wensen van de bewoners als de medewerkers”, vult directeur Marian Claeys aan. “Het was een hele onderneming, zeker in tijden van verlof en met veel jobstudenten in huis. Maar ondertussen is de Upkitchen operationeel.”

De Upkitchen werd gerealiseerd bovenop de grootkeuken van De Waterdam.

Begin 2023 wordt dan gestart met de realisatie van een nieuwbouw op de plek van de laagbouw. Die zal naast extra kamers voor de Waterdam onder meer ook een uitbreiding van het dienstencentrum, de bistro, een dagcentrum voor mensen met jongdementie en een nieuwe thuis voor Therapeutisch Zorgpunt omvatten. “De plannen worden volgende week voorgelegd aan de buren”, weet Claeys. Het is ook nog even wachten op de nodige omgevingsvergunning. “Maar die nieuwbouw moet sowieso klaar zijn tegen eind 2024”, zegt Wenes. “Het wordt krap, maar het moet aangezien we eind 2024 Ter Berken moeten verlaten.” Een deel van de bewoners van dat WZC zal dan een nieuwe stek krijgen in de nieuwbouw op de locatie van de laagbouw.

Andere bestemming?

Wat er op termijn zal gebeuren met de Upkitchen is nog onduidelijk. “Het kan zijn dat die kamers in gebruik blijven voor het woonzorgcentrum, maar evengoed krijgen ze een andere bestemming”, aldus de voorzitter. “De kamers zijn zo ontworpen dat ze met enkele kleine ingrepen multifunctioneel inzetbaar worden en volledig omgevormd kunnen worden tot zorgflats, mantelzorgflats, studio’s voor jongeren onder begeleiding, … Het is afwachten wat straks de noden zullen zijn al zien we op vandaag wel dat de wachtlijsten van onze woonzorgcentra opnieuw aangroeien.”

Maar hoe dan ook grijpt De Waterdam de ingebruikname van de Upkitchen aan om op zaterdag 3 september een groot tuinfeest te organiseren. Vanaf 14 uur is iedereen welkom om te genieten van heel wat lekkers, leuke activiteiten, live optredens en kinderanimatie. Geïnteresseerden kunnen bovendien om 14, 14.30 en 15 uur met begeleiding een kamer en gemeenschappelijke badkamer in de Upkitchen bezichtigen.

