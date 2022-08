WZC De Waterdam neemt 36 extra kamers in gebruik: “Mogelijk krijgen die in de toekomst een andere bestemming”

Roeselare Bumba komt naar De Spil en brengt vriendinne­tje mee

Het circus van de altijd vrolijke clown Bumba zet op zondag11 september zijn tenten op in CC De Spil in Roeselare. Voor de eerste keer komt er een nieuw vriendinnetje spelen: Bumbina. Bumba kan alvast niet wachten om zijn nieuwe vriendin te verwelkomen. Zou ze even goed kunnen dansen als Nanadu of zo hoog met de bal gooien als Poppa? En wordt ze ook goede maatjes met Bumbalu? Wil je Bunbima ook leren kennen? Dat kan! Er zijn show om 13.30 en om 16 uur. Tickets zijn te bestellen via https://studio100.com/be/nl/algemeen/shows/bumbina-komt-spelen. Na elke show is er trouwens een meet & greet met fotomoment in de foyer.

18 augustus