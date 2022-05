Willy Sommers verrast Siska met privéconcert aan voordeur: “Als dank omdat ze voor haar zieke buurman zorgde”

De Dag van de Buren op vrijdag 27 mei ging in Roeselare niet onopgemerkt voorbij. Op verschillende locaties vonden er met steun van de stad straat- en buurtfeesten plaats, maar er was ook een extraatje in de vorm van…Willy Sommers. De zanger van ‘Zeven Anjers, Zeven Rozen’ en andere Vlaamse klassiekers bracht vijf huisbezoeken aan mensen die iets speciaal voor hun buren hadden gedaan. Op aangeven van de stad, die vorig jaar al eens Marijn ‘Balthazar Boma’ Devalck op pad had gestuurd om hetzelfde te doen. De meest pakkende ontmoeting vond plaats in de Tumulusstraat, waar Siska Verstraete verrast werd met een serenade van de zanger.

Goede zorgen

Voor de gelegenheid klonk het aan haar voordeur van ‘Laat de buur in je hart’, een toepasselijke variant op Willy’s hit ‘Laat de zon in je hart’. De goede band met haar buurman Istvan Dics, zijn vrouw Daisy en hun dochter ontstond drie jaar geleden, toen Siska in de straat kwam wonen. “We leerden elkaar toen als goede buren kennen, maar begin dit jaar kon ik Ivan ook anders ondersteunen”, vertelt Siska. “Hij werd ernstig ziek. Ik werk in ziekenhuis AZ Delta en kreeg hem daar als één van mijn patiënten onder mijn hoede. Daar stond ik hen bij, maar ook na mijn uren bracht ik hen een bezoekje of gaf ik goede raad. Het zijn enorm warme mensen, dus ik heb hen altijd met heel veel plezier geholpen.”

Volledig scherm Willy Sommers en de Roeselaarse burgemeester Kris Declercq bedankten Siska Verstraete op Dag van de Buren. Er was ook tijd voor een selfie. © vdi

Meer dan een bloemetje

Ondanks de steun van Siska en het medisch team van AZ Delta ging de gezondheidstoestand van Istvan er toch op achteruit. “In maart is hij helaas aan de gevolgen van zijn ziekte overleden”, zegt Siska. “Hij was net op pensioen had nog een heel leven voor zich, maar het mocht niet zijn…Het is spijtig dat hij er niet meer is, maar hij leeft nog verder in ons hart. Dat Daisy dit nu voor mij geregeld heeft is fantastisch en totaal onverwacht. Ze had me vanmorgen al een bloemetje laten bezorgen, omdat ze zelf op verlengd weekend is vertrokken. Ik had niet gedacht dat er nog een mooie serenade van Willy Sommers aan vast hing”, lacht ze. Het toont aan wat voor warme mensen we als buren hebben. “

Willy zelf zong met veel enthousiasme zijn lied en was nadien vol lof over het initiatief. “In Vlaams-Brabant, waar ik woon, is dit nog niet zo goed ingeburgerd, maar ik vind het een fantastisch gegeven. Het is iedere keer een emotioneel moment als die voordeur open gaat en ze verrast worden. Het doet me wat, al die verhalen. Ik kan daar al niet goed tegen. Zo kreeg Siska daarnet tranen in de ogen en dan hou ik het ook niet droog.”

130 Roeselaarse straten vierden samen Dag van de Buren, in de vorm van een straat- of buurtfeest.

Volledig scherm Willy Sommer gaf een serenade aan de voordeur van Siska Verstraete, naar aanleiding van Dag van de Buren. © vdi