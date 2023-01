Willy Margodt, zaakvoerder van Feestzalen Sint-Michiel, overleden

Willy was een geboren en getogen Roeselarenaar. Hij trok naar de hotelschool Ter Duinen in Koksijde en, hoewel hij plannen had om eerst enkele jaren ervaring op te doen in het Brusselse, belandde hij van de schoolbanken direct in Zalen Sint-Michiel. Die weren toen gerund door zijn moeder en waren niet meer dan een café met een klein zaaltje. Begin de jaren ‘60 werd het complex langs de Sint-Michielsstraat, waar later jeugdhuis DieZie te vinden was maar dat gesloopt werd in 2019 voor de bouw van een nieuwbouwproject, grondig verbouwd en verrees de grote feestzaal. Samen met z’n echtgenote Margrietje Plouvier organiseerde hij er honderden huwelijksfeesten, begrafenismaatlijden,... In 1998 zetten ze de zaak stop.