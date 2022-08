WILDING laat je via erfgoedverhalen verdwalen in het Bergmolenbos

RoeselareCC De Spil zorgt voor een unieke ervaring in het Bergmolenbos. Dit dankzij de poëtische en interactieve luister-app WILDING. Die nodigt je uit om te verdwalen en te dolen in het bos terwijl je hoort hoe mythische natuurwezens uit oude verhalen weer tot leven komen en mensen getuigen over hun ontmoeting met waterduivels en witte vrouwen. “Voor WILDING namen we 100 jaar oude volksverhalen uit de streek opnieuw op in het Roeselaars dialect. Verschillende acteurs onder wie Matthias Sercu spraken die in”, zegt Cathérine Ongenae, bezielster en maakster van WILDING.

Cathérine Ongenae loopt al een viertal jaar rond met het idee voor WILDING. Haar inspiratie? Rewilding zijnde een methode die in natuurbehoud met succes wordt toegepast om het evenwicht van een ecosysteem te herstellen. “Rewilding telt drie pijlers”, verduidelijkt Cathérine. “Herbebossing, herwaardering van overstromingsgebied, veengrond en moerassen en ondersteuning van (half)wilde diersoorten. Daarnaast wordt het gebied zo weinig mogelijk gestoord en dankzij tijd en ruimte geneest de natuur zichzelf. In tijden dat depressies en burn-outs steeds vaker voorkomen, vroeg ik me af of er ook zo’n zelfhelende formule zou bestaan voor het innerlijke van de mens. Meer tijd en ruimte om van het vaste pad af te wijken? Om te dolen, het onbekende in? En wat als je de zekerheden loslaat?”

Zonder plannetje

Vanuit die denkpiste groeide bij Cathérine het idee om een technologie te ontwikkelen om verloren te lopen. Een app. Met dat idee klopte ze aan bij CC De Spil. “Wij geloofden direct heel sterk in het concept en mogen ons vandaag fiere coproducent noemen van een uniek staaltje technologie. Een wandelapp die je laat wandelen zonder plannetje, die je verplicht om los te laten en voor een unieke beleving zorgt”, aldus Gwendoline Sabbe van De Spil.

WILDING is dus allesbehalve een geleide audiowandeling. Je wordt daarentegen uitgenodigd om bewust te verdwalen maar wordt ook heel lichtjes gestuurd door een AudioKompas.”Op bepaalde locatiepunten kom je verhalen tegen en we maakten ook werk van een 360° beleving aan de hand van muziek, soundscapes in 3D-audio. Op die manier wordt je echt meegezogen”, zegt Cathérine.

Volksverhalen

Voor de verhalen zelf werd in ons collectief verleden gedoken op zoek naar erfgoedverhalen. “Ik ben zo op een unieke collectie volksverhalen gestoten die 100 jaar terug verteld werden aan een volkskundige. Ze vertellen over watergeesten, kalle met de haak,… Specifiek voor deze zomer hebben we gekozen voor een reeks natuurgelinkte verhalen.” Die werden in het dialect ingelezen door onder meer Mathias Sercu, Benjamin Sercu, Ilse De Koe en Pascale Petralia. “Terwijl je die verhalen hoort, voel je ook hoe het landschap de wilde verbeelding aanwakkert. Nu kan ik trouwens al meegeven dat we rond Halloween een reeks nieuwe verhalen lossen. Die gaan over toverkollen, dwaallichtjes, doodskaarsen,… en zijn dus iets enger.”

Interactief

Met WILDING kan je meermaals op stap door het Bergmolenbos. “Want als je links of rechts afslaat, steeds kom je nieuwe verhalen tegen. Bovendien is de app ook interactief. Op het einde word je uitgenodigd om, volledig anoniem, zelf iets in te spreken. Hoe je je voelde tijdens het verloren lopen, hoe je het ervaarde om je zintuigen op een andere manier te gebruiken of zelfs een eigen verdwaalverhaal.” Die opnames worden vervolgens ook opgenomen in de app en zijn te beluisteren door de wandelaars die na je komen.”

Zelf eens ervaren? Surf naar www.despil.be/wilding waar je de app kunt downloaden. Trek richting Bergmolenbos waar op de parking aan de Babilliestraat staat aangeduid waar de WILDING-ervaring start. Start de app en na een korte introductie van het AudioKompas start de wandeling. Onderweg dien je de app heel de tijd actief te houden. Zorg er trouwens voor dat de batterij van je smartphone (met locatiebepaling en 4G-abonnement) voor vertrek volledig opgeladen is en vergeet zeker ook je koptelefoon of oortjes niet.

