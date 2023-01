Wijnendalestraat tussen Onledebeek en Bollaardstraat vanaf volgende week dicht voor heraanleg

Nadat vorig jaar al de nodige nutswerken uitgevoerd werden in de Wijnendalestraat, start volgende week de eigenlijke heraanleg . Er wordt in eerste instantie een gescheiden rioolstelsel voorzien om het afvalwater en regenwater uit elkaar te halen, daarnaast wordt werk gemaakt van een fietsveilige inrichting met 1,2 kilometer nieuwe fietspaden. Er komt een versmalling tussen de Onledebeek en het centrum van Beveren en er wordt zone 30 ingevoerd. Verder wordt de Wijnendalestraat voorzien van 42 extra bomen, 1.400 vierkante meter beplanting, parkeerstroken in waterdoorlatende materialen en nieuwe openbare verlichting met duurzame ledverlichting.

In een eerste fase van de werken wordt de Wijnendalestraat onder handen genomen vanaf de Onledebeek tot het kruispunt met de Bollaardstraat. Deze fase duurt wellicht tot juni maar slecht weer of overmacht kan altijd roet in het eten gooien. Daarna starten de werken in het stuk tussen de Onledebeek en het centrum van Beveren. In de zone waar er gewerkt wordt, is er geen verkeer mogelijk. Er wordt een omleiding voorzien voor het autoverkeer en een veilige, alternatieve route voor de fietsers.