“Wie het leukste filmpje maakt, wint een ‘gezonde’ foodtruck”: Roeselare organiseert wedstrijd in strijd tegen lege brooddozen

Roeselare bereikt vandaag 77 procent van de basisscholen in haar strijd tegen de lege en ongezonde boterhamdoos via het project ‘Superfood voor Jonge Helden’. Nu wil het bestuur ook de ouders betrekken, met een wedstrijd.

Sinds dit schooljaar trekt Roeselare jaarlijks 270.000 euro uit om ervoor te zorgen dat alle kinderen in de basisscholen betaalbare en gezonde voeding voorgeschoteld krijgen. “Vandaag bereiken we al 77 procent van de scholen, wat overeenkomt met 5.500 van de 7.100 kinderen in het basisonderwijs”, weet schepen Michèle Hostekint (Vooruit). “Zij kunnen met de subsidie een project op maat uitwerken.”

Eén van de scholen die instapte is Lenteland, langs de Honzebroekstraat. “Zo’n 20 procent van onze 310 leerlingen komen naar school, met onvoldoende of te weinig gevarieerde voeding”, weet directeur Tania Verbeke. “We hechten echter veel belang aan een goede levensstijl, en gezonde voeding is daarbij een belangrijke pijler. Via ‘Superfood voor Jonge Helden’ plaatsen we wekelijks een groentekraam op de speelplaats. Kinderen kunnen er zelf gaan kiezen wat ze willen eten. We merken dat dit enorm stimuleert en dat ze nieuwe dingen leren kennen. Ook bieden we hen extra fruitkansen.”

(Lees hieronder verder.)

Volledig scherm De kinderen kiezen zelf welke groentjes ze eten. © Maxime Petit

De stad hoopt de komende maanden alle scholen warm te maken voor het project, maar neemt nu ook de ouders mee in het verhaal. “We willen hen tonen wat we doen en motiveren om ook thuis aan de slag te gaan met gezonde voeding”, aldus de schepen.

“Daarom lanceren we in de week van 20 maart een wedstrijd, waarbij we ouders uitdagen om samen met hun kinderen een leuk filmpje te maken, terwijl ze iets gezonds koken. Uit alle filmpjes zullen we een winnaar kiezen die de komst van een foodtruck met gezonde voeding op school zal winnen. Diezelfde week trekken we ook nog naar de scholen met een gezonde verrassing om de wedstrijd aan te kondigen.”

LEES OOK:

Volledig scherm Ook de kleuters smullen van de groentjes. © Maxime Petit

Volledig scherm Superfood voor Jonge Helden in Lenteland. © Maxime Petit

Volledig scherm Ook de kleuters smullen van de groentjes. © Maxime Petit

Volledig scherm Superfood voor Jonge Helden in Lenteland. © Maxime Petit

Volledig scherm Vrijwilligers maken de groenten klaar. © Maxime Petit

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.