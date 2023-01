Wie durft? Tattooshop Inksane laat je je partner ten huwelijk vragen met inkt

Roeselare Drugskoe­rier niet één maar twee keer betrapt door politie

Een 20-jarige drugskoerier uit Frankrijk liep in Roeselare riskeert twee jaar cel. Op 5 november november vorig jaar trof de politie drugs en cash geld aan in zijn auto en belandde in de cel. Maar dat weerhield hem niet om kort daarna te herbeginnen. Op 22 mei liep hij opnieuw tegen de lamp, sindsdien verblijft hij in voorhechtenis.

