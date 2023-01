Weststraat plaatselijk dicht

Izegem / Ingelmunster BK wielrennen start op Grote Markt van Izegem en telt vier lokale rondes: “Klaar voor wieler­feest van formaat”

Wanneer het BK wielrennen op 25 juni in Izegem neerstrijkt, krijgen we vier plaatselijke rondes én een start op de Grote Markt voorgeschoteld, met tussendoor een passage langs de Kemmelberg. “We maken ons op voor een volksfeest waarbij we alle verenigingen willen betrekken”, zegt burgemeester Bert Maertens. Supportersclub Forza Lampaert gaat in het naburige Ingelmunster dan weer een groot supportersdorp bouwen.

16 januari