West-Vlaanderens Mooiste laat je de kustprovincie per fiets ontdekken

Roeselare Speuren naar de Schatten van Vlieg in ARhus en KOERS

Nog heel de zomervakantie kan je zowel in ARhus, zowel op De Munt als het filiaal in Rumbeke, als in KOERS. Museum van de Wielersport deelnemen aan de zoektocht Schatten van Vlieg. Dit jaar staan de zintuigen centraal met als thema: ruik jij wat ik ruik? Of ruik je iets anders dan jouw vrienden of ouders? De uitgelezen kans dus om zowel letterlijk als figuurlijk je speurneus op te zetten. Er is een zoektocht voor kinderen van 0 tot 6 jaar en voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Deelnemen is gratis.

5 augustus