West-Vlaanderen wil meer dan ooit fietsers en wandelaars bekoren: “Fietsen en wandelen gaat hier samen met proeven van de goede dingen in het leven”

Meer dan ooit trekt Provinciebedrijf Westtoer de kaart van het recreatief fietsen en wandelen. In KOERS. Museum van de Wielersport in Roeselare stelden ze hun nieuwe themajaar voor inclusief 25 nieuwe fietsroutes, een uitbreiding van het wandelnetwerk Heuvelland en nieuwe uitkijkpunten en picknickplaatsen voor onderweg. Ook specifiek voor Roeselare heeft Westtoer enkele nieuwigheden in petto.

West-Vlaanderen is nu al de fietsprovincie bij uitstek waar het fietstoerisme jaarlijks goed is voor een toeristische omzet van 120 miljoen euro per jaar. Vorig jaar nog werden er in West-Vlaanderen 6,8 miljoen recreatieve fietsers geteld. “Maar vernieuwing is en blijft nodig”, zegt gedeputeerde en voorzitter van Westtoer Sabien Lahaye-Battheu. “Het is belangrijk om in te spelen op nieuwe tendensen zoals het feit dat er meer en meer buiten de eigen regio gefietst wordt, de enorme populariteit van de elektrische fiets, beleving die aan belang wint en de vraag naar stopplaatsen op mooie plekken.”

Fietsroute in elke gemeente

In het themajaar over fietsen en wandelen in West-Vlaanderen lanceert Westtoer dan ook 25 nieuwe fietsroutes. Zeven ervan werden vorig jaar al voorgesteld. “De nieuwe routes vervangen een reeks klassieke bewegwijzerde lusvormige routes. De nieuwe trajecten zorgen voor een betere spreiding over de hele provincie”, weet Lien Phlypo, directeur recreatie bij Westtoer. Nieuw zijn onder andere de Tielts Plateau Fietsroute die Tielt, Wingene en Ruiselede aandoet, de Vredesfietsroute langs het vroegere front van WOI op de Ieperboog en de Kastelen Fietsroute die je parels in Brugge, Jabbeke, Torhout en Zedelgem doet ontdekken. “Op vandaag kunnen we zeggen dat er in elke West-Vlaamse stad en gemeente een Westtoer-fietsroute aanwezig is”, gaat Lien verder. “Ze zijn telkens 40 à 60 kilometerlang, gebruiken het fietsnetwerk als basis, verbinden de mooiste plekjes en zijn te vinden op onze vier fietsnetwerkkaarten.” Ook geeft Lien nog mee dat er gewerkt gemaakt wordt van groene fietsrondes rond Roeselare en Kortrijk.

Volledig scherm Westtoer lanceert het nieuwe themajaar ‘Fietsen en wandelen in West-Vlaanderen’. © Maxime Petit

Maar ook de wandelaars worden niet vergeten. Momenteel telt West-Vlaanderen al 14 wandelnetwerken. “Dit voorjaar nog wordt het wandelnetwerk Heuvelland uitgebreid richting Wulvergem, Mesen en Wijtschate. Zo willen we ook het minder gekende deel van het Heuvelland in de kijker zetten. Ook de verbinding met het wandelnetwerk Hoppeland en Ieperboog wordt dit jaar gerealiseerd.” Specifiek voor Roeselare staat ook het wandelnetwerk Sterrebos-Bergmolenbos in de steigers.

Nieuwe uitkijkpunten en picknickplaatsen

Om de beleving onderweg nog groter te maken, zet Westtoer in op bijkomende uitkijkpunten en picknickplaatsen. “Op vandaag realiseerden we al 10 uitkijkpunten die ruim 300.000 bezoekers mochten verwelkomen”, aldus Phlypo. “Dit jaar volgen het Klankpanorama in Dranouter, de kerktorens van Lissewege en Lampernisse, het belfort van Menen, de Pompentoren in Eernegem en Westerpunt in De Panne. Ook willen we tegen eind 2024 minstens één picknicklocatie in elke West-Vlaamse gemeente. Nu staat de teller op 34.”

Volledig scherm Westtoer pakt uit met een nieuwe fietspocket. © Maxime Petit

Al die nieuwigheden gaan ook gepaard met nieuwe publicaties: van nieuwe fietsnetwerkkaarten voor het Brugse Ommeland, de Kust, de Leiestreek en de Westhoek tot een pocket met alle bewegwijzerde fietsroutes en in het najaar vier wandelboxen per regio. “Ons vernieuwde fiets- en wandelaanbod zetten we in de markt onder het nieuwe merk ‘Visit West-Vlaanderen’”, aldus Luc Abbeloos, directeur marketing bij Westtoer. “Fietsen en wandelen gaat in West-Vlaanderen samen met proeven van de goede dingen in het leven. Visit West-Vlaanderen toont aan dat West-Vlaamse fiets- en wandelroutes zich onderscheiden door een uniek DNA. Naast de bijzondere trajecten bieden ook de vele stopplaatsen een extra dimensie en troef. Cafés en terrassen, hoeve- en streekproducenten en de vele chefs zorgen voor bijzondere momenten om te genieten.”

Meer op www.visitwestvlaanderen.be.

LEES OOK:

Volledig scherm Toeristisch themajaar 2023: ‘Fietsen en Wandelen’ in West-Vlaanderen. © Maxime Petit

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.