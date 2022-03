West-Vlaamse Plantendag in VABI leert je alles over de bloemetjes en bijtjes

Corona stak in 2020 een stokje voor de organisatie van de achtste editie van de West-Vlaamse Plantendag in het VABI. Maar dit jaar gaan ze voor een herkansing. De rode draad van twee jaar terug, de bloemen en de bijtjes, werd hierbij behouden.” We zijn destijds gestart met de West-Vlaamse Plantendag omdat de bijen het steeds moeilijker kregen”, vertelt bezieler Bart Vandepoele. “In 50 jaar tijd zijn we enorm veel natuur verloren waardoor het voor de bijen moeilijk is om te overleven. Met de West-Vlaamse Plantendag willen we mensen aanzetten om meer bloemen, struiken en bomen te planten voor de bijenpopulatie. Elk jaar gaan we op zoek naar een andere tuinbouwschool die deze actie wil dragen, dit jaar is dit het VABI. Het is echt belangrijk dat die land- en tuinbouwsector meewerkt want zij hebben er direct baat bij. Voor de bestuiving van hun teelten hebben zij de bijen nodig.”