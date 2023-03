West-Vlaams Zorgcentrum na Seksueel Geweld legt schokkende cijfers voor na eerste jaar: “Gemiddeld meer dan één slachtoffer per dag”

Het West-Vlaams Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) ving in het eerste werkingsjaar bijna 400 slachtoffers op. In ongeveer 7 op 10 gevallen ging het om verkrachting of een poging daartoe. Zo’n 40% van de slachtoffers is minderjarig. “Deze cijfers zijn schrikwekkend”, aldus minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld). “Gelukkig zien we dat meer en meer slachtoffers de weg vinden naar het Zorgcentrum.” Dat krijgt later dit jaar een definitieve stek.

Op 8 maart 2022 opende op de site van AZ Delta campus Rumbeke het Zorgcentrum na Seksueel Geweld West-Vlaanderen. Slachtoffers van seksueel geweld uit de provincie kunnen er 24 op 7 terecht voor medische hulp, psychologische begeleiding en, indien het slachtoffer dit wenst, ook sporenafname en een politionele aangifte. Op elk moment van de dag is er een multidisciplinair team van artsen, forensisch verpleegkundigen, slachtofferhulp en psychologen aanwezig.

Meer dan 1 slachtoffer daags

De cijfers na één jaar werking zijn schokkend: zo’n 400 slachtoffers meldden er zich al aan. 90% van hen zijn vrouwen. “De cijfers van het Zorgcentrum na Seksueel Geweld in West-Vlaanderen bevestigen eens te meer dat seksueel geweld een enorm maatschappelijk probleem is”, zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne die dinsdagochtend een werkbezoek bracht aan het ZSG. “Gemiddeld meldt zich meer dan 1 slachtoffer per dag aan. In 70% van de gevallen gaat het om feiten van verkrachting, of pogingen daartoe. We zien ook dat zo’n 40% van de slachtoffers minderjarig is.” Het gaat dan zowel om tieners als kleine kinderen. “En 12% van de slachtoffers herinnert zich niets meer van de feiten.” Dit kan wijzen op toediening van ‘weerloosmakende stoffen’ of een black-out wegens een erg traumatische ervaring. Ongeveer 70% van de aangemelde slachtoffers besloot een strafklacht neer te leggen.

Volledig scherm Minister Vincent Van Quickenborne ging in gesprek met het team van het ZSG. © Maxime Petit

Aantal meldingen stijgt

Wel vinden meer en meer slachtoffers de weg naar het Zorgcentrum. “Het maandelijks aantal slachtoffers dat zich aanmeldt is van 30 naar 40 gegaan op een jaar tijd. Steeds meer slachtoffers vinden dus de weg naar de hulpverlening, laten sporen afnemen en gaan over tot een strafklacht. Dat is nodig om meer daders te kunnen veroordelen”, aldus de minister.

Maar naar schatting gebeuren er elke dag liefst 100 verkrachtingen in Vlaanderen, waarvan 10 in onze provincie. Heel wat van die feiten blijven tot op vandaag onder de radar. Veel slachtoffers doen geen aangifte omdat ze te getraumatiseerd zijn, zich schamen over wat hen overkomen is, niet weten waar ze hulp moeten zoeken, ervan uitgaan dat aangifte doen toch niets uithaalt of uit schrik voor represailles door de dader. “Aan elk slachtoffer wil ik duidelijk zeggen: je staat er niet alleen voor”, zegt Van Quickenborne. “Ga naar een Zorgcentrum na Seksueel Geweld, waar men klaarstaat om je te helpen. Politie en justitie nemen elke klacht serieus en doen er alles aan om de dader te vinden en te straffen.” Gelijktijdig doet het ZSG er alles aan om nog bekender te worden. “We gaan naar scholen, organiseren symposia, gaan spreken bij serviceclubs, zetten in op sociale media en er worden folders verspreid”, zegt Lieven Wostyn, medisch directeur van AZ Delta.

Nieuwbouw

Het ZSG is vandaag gehuisvest in een modulair gebouw achter de campus Rumbeke van AZ Delta. Daar komt straks verandering in. “Er wordt momenteel werk gemaakt van een nieuwbouw achter de spoeddienst”, weet Wostyn. “Die zal zowel het ZSG als de huisartsenwachtpost huisvesten. De ruwbouw is quasi klaar en het is de bedoeling dat we het ZSG er net voor of net na de zomer kunnen onderbrengen.”

Meer op https://www.azdelta.be/nl/zorgcentrum-na-seksueel-geweld.

