West-Vlaams cannabisbier verovert de wereld: “Inspiratie gehaald uit een 15de-eeuws medicijnboek”

Rumbeke Bergmolen­bos wordt Sprookjes­bos voor een dag

Op de laatste dag van de Week van het Bos, zondag 16 oktober, wordt het Bergmolenbos in Roeselare voor een dagje omgevormd tot een heus sprookjesbos. De dieren van het bos krijgen dan het gezelschap van elfen en tovenaars. Zo kun je je in het bos onder handen laten nemen door een grime-artiest, een snelcursus ‘tovenaar’ of ‘elf’ volgen, een toverstaf maken en toverdrank drinken om je te meten met de echte helden van het bos: de dieren. Deze activiteit is gratis. Iedereen is van 14 tot 17 uur welkom in het bos in de Oude Zilverbergstraat.

